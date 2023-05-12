Антон Бабиков не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к новому сезону

Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в эстафете, четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков не был вызван на централизованную подготовку к сезону-2023/2024 в составе сборной России по биатлону. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил расширенный список национальной команды на следующий сезон. Бабиков был включен в этот список.

В прошлом сезоне Бабиков выиграл зачет масс-стартов Кубка России по биатлону. Бабиков, выступающий за Республику Башкортостан, набрал 159 очков, на 36 баллов опередив Карима Халили.