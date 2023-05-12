ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Антон Бабиков не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к новому сезону

О причинах такого решения не сообщается.
12 мая 2023 14:05
автор: Александр Кожевников

Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в эстафете, четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков не был вызван на централизованную подготовку к сезону-2023/2024 в составе сборной России по биатлону. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил расширенный список национальной команды на следующий сезон. Бабиков был включен в этот список.

В прошлом сезоне Бабиков выиграл зачет масс-стартов Кубка России по биатлону. Бабиков, выступающий за Республику Башкортостан, набрал 159 очков, на 36 баллов опередив Карима Халили.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Антон Бабиков не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к новому сезону
О причинах такого решения не сообщается.
12.05.2023 14:05
Биатлон
автор: Александр Кожевников
Биатлонист Первушин завершил карьеру несмотря на вызов в сборную России на сезон-2023/2024
Его примеру последовал и Семен Сучилов.
12.05.2023 12:38
Биатлон
автор: Александр Кожевников
МЧС Тюменской области: лесной пожар больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири»
МЧС Тюменской области: лесной пожар больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири»
Спасателям удалось локализовать возгорание и создать барьер, предотвратив его распространение.
08.05.2023 11:31
Биатлон
автор: Игорь Брагин
В IBU рассказали, сколько биатлонистов поддерживают отстранение россиян
С марта 2022 года биатлонисты из РФ не участвуют в международных соревнованиях.
05.05.2023 16:47
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Глава комиссии спортсменов IBU: дискуссия об отстранении россиян вызвала у меня слёзы
Клэр Иган поделилась воспоминаниями об обсуждении решения отстранить российских биатлонистов.
05.05.2023 16:03
Биатлон
автор: Александр Кожевников
Мартен Фуркад рассказал, почему необходим допуск российских спортсменов до соревнований
Мартен Фуркад рассказал, почему необходим допуск российских спортсменов до соревнований
Принципиальная позиция звезды биатлона.
04.05.2023 15:30
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Биатлонистка Екатерина Бех вернула российское гражданство, ранее она выступала за Украину
Биатлонистка Екатерина Бех вернула российское гражданство, ранее она выступала за Украину
Спортсменка - уроженка Хабаровского края.
03.05.2023 17:17
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Фуркад стал главным тренером сборной Франции по биатлону
Фуркад стал главным тренером сборной Франции по биатлону
Француз известен своим лояльным отношением к России.
28.04.2023 09:57
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Олимпийский чемпион Васильев не удивлен русофобией вице-президента IBU Гамзы
По словам российского биатлониста, он и в лучшие времена был против России.
22.04.2023 20:02
Биатлон
автор: Александр Евграфов
С бывшего генсека IBU сняты обвинения в помощи России
Судебный процесс завершился полным оправданиям Николь Реш.
22.04.2023 12:09
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика