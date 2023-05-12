В СБР прокомментировали информацию о непопадании Бабикова в состав сборной России

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов отреагировал на информацию о том, что Антон Бабиков не был вызван в национальную команду на подготовку к сезону-2023/2024.

«Приказ, определяющий состав сборной России по биатлону, вступит в силу 1 июня. Тогда и можно будет говорить о том, кто в него попал, а кто — нет», — приводит слова Аверьянова «Чемпионат».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Бабиков стал лучшим в зачете масс-стартов Кубка России. Спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков.