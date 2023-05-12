Бабиков вызван в состав сборной России на подготовку к сезону-2023/2024

Российский биатлонист, Чемпион мира 2017 года в эстафете, четырехкратный чемпион Европы, Антон Бабиков оказался в составе сборной России по биатлону для проведения централизованной подготовки национальный команды к следующему сезону.

«Тем временем Бабикова взяли в команду!!! Именно сегодня!!! Какое совпадение, едрен батон!!!» — заявил Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее прошла новость о том, что 31-летний спортсмен не был вызван в национальную команду России по биатлону без объяснения причин. Его имя было включено в расширенный список.

Напомним, что в прошедшем сезоне Бабиков стал победителем зачета масс-стартов Кубка России по биатлону. Спортсмен представлял Республику Башкортостан и заработал 159 очков, на 36 баллов опередив Карима Халили.