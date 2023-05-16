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Чемпионы мира Логинов и Бабиков не вошли на подготовку в состав сборной России по биатлону

Всего сформировано четыре группы у четырех разных тренеров.
16 мая 2023 12:06
автор: Александр Евграфов

Биатлонисты Александр Логинов и Антон Бабиков не вошли в состав групп подготовки сборной России на сезон-2023/24, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Для подготовки сборной России сформировано четыре группы четырех разных тренеров. Чемпиона мира в спринтерской гонке Логинова и чемпиона мира в эстафете Бабикова нет ни в одной.

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Роман Еремин (Новосибирская область), Денис Иродов (Новосибирская область — Алтайский край), Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев (оба — Удмуртская Республика), Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) и Лариса Куклина (ЯНАО).

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын (Тюменская область), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Кирилл Бажин (Свердловская область), Иван Колотов (Пермский край), Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область), Олег Домичек (Новосибирская область — Алтайский край).

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (все — Свердловская область), Анастасия Батманова (Сахалинская область), Юлия Шеллер (Красноярский край), Кира Дюжева (Новосибирская область), Анна Грухвина (Тюменская область).

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край), Карим Халили (Москва); Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова (все — ХМАО-Югра), Анастасия Гореева (Московская область), Наталья Гербулова (Красноярский край), Анастасия Зырянова (Пермский край), Анастасия Гришина (Алтайский край — Новосибирская область).

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
Чемпионы мира Логинов и Бабиков не вошли на подготовку в состав сборной России по биатлону
Всего сформировано четыре группы у четырех разных тренеров.
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