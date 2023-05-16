Губерниев заявил, что СБР нарушил свои законы, не включив Бабикова в сборную России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о не включении биатлониста Антона Бабикова в составе сборной России на централизованную подготовку.

«Антона Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России, поэтому ему предложили занять место Александра Логинова, который решил заниматься самостоятельно. Бабиков отказался, потому что это место не его. По каким это критериям Бабиков не попал? Он был седьмым в рейтинге СБР. Александр Корнев попал, а Бабиков нет. Что за ерунда? По букве закона он попадал. Те, кто не брал Бабикова, нарушали свои же законы», - приводит РИА Новости слова Губерниева.

Союз биатлонистов России 16 мая опубликовал окончательный вариант состава сборной России. Антона Бабикова не оказалось ни в одной из четырех групп, также как и чемпиона мира в спринте Александра Логинова.

Напомним, что Бабиков - чемпион мира 2017 года в эстафете.