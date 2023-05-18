Резцова считает, что Майгурову нужно покинуть пост президента СБР

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на информацию о том, что Виктор Майгуров может покинуть пост президента СБР.

«По крайней мере, столько лет этого никто даже не касался. И, при всем уважении к Виктору, пусть будет так, что он президент. Нужно ли ему сейчас покинуть пост? Полагаю, да. Он сам это знает. Не знаю, правда это или нет, но пусть то, что он был президентом, остается на его совести», - приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что Кировский районный суд Екатеринбурга постановил недействительным диплом о высшем образовании президента СБР Майгурова.

Иск о признании недействительном диплома по специальности «юриспруденция», выданного Уральским институтом коммерции и права, был подан 2 мая прокурором Кировского района Екатеринбурга. Дело было рассмотрено заочно.

Летом исполнится три года, как Майгуров возглавляет СБР.