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Призер Кубка мира Лапшин пострадал в результате ДТП в Южной Корее

Спортсмен принимал участие в ОИ-2018.
25 мая 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Южнокорейский биатлонист российского происхождения Тимофей Лапшин сообщил, что получил травму в результате дорожно-транспортного происшествия.

Спортсмен заявил, что уже перенес операцию на руке.

«Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти. Решили сделать операцию – сейчас я в больнице. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе», – рассказал Тимофей на своей странице в соцсети.

Напомним, что Тимофей перешел из сборной России в команду Южной Кореи в 2017 году. Он дважды становился чемпионом мира в летнем биатлоне. Также в его активе золотая медаль этапа Кубка мира в Контиолахти в 2012 году.

источник: «Советский спорт»
Призер Кубка мира Лапшин пострадал в результате ДТП в Южной Корее
Спортсмен принимал участие в ОИ-2018.
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