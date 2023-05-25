Призер Кубка мира Лапшин пострадал в результате ДТП в Южной Корее

Южнокорейский биатлонист российского происхождения Тимофей Лапшин сообщил, что получил травму в результате дорожно-транспортного происшествия.

Спортсмен заявил, что уже перенес операцию на руке.

«Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти. Решили сделать операцию – сейчас я в больнице. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе», – рассказал Тимофей на своей странице в соцсети.

Напомним, что Тимофей перешел из сборной России в команду Южной Кореи в 2017 году. Он дважды становился чемпионом мира в летнем биатлоне. Также в его активе золотая медаль этапа Кубка мира в Контиолахти в 2012 году.