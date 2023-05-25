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Сливко назвала себя лучшей биатлонисткой России

Спортсменка самостоятельно готовится к новому сезону.
25 мая 2023 12:03
автор: Александр Поволоцкий

Первый номер в женском рейтинге СБР Виктория Сливко оценила свою форму в межсезонье.

Напомним, что 29-летняя биатлонистка не попала в группы подготовки сборной России и готовится самостоятельно.

«Ощущаю себя лучшей биатлонисткой страны, сделала для этого много. Довольна прошлым сезоном. Тренировалась весь сезон с Андреем Падиным по его плану, поэтому такой успех. Самостоятельно готовлюсь, бывает, выхожу и одна. Сейчас тренируюсь с оригинальной командой, мы все здесь на сборе. Контролирует подготовку Падин, помогает регион на пристрелке и везде», — цитирует Сливко «Матч ТВ».

Добавим, что россияне пропускают международные соревнования по решению IBU. В минувшем сезоне Виктория набрала 1044 очка в рейтинге СБР, опередив Екатерину Носкову и Анастасию Горееву.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Сливко назвала себя лучшей биатлонисткой России
Спортсменка самостоятельно готовится к новому сезону.
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