Сливко назвала себя лучшей биатлонисткой России

Первый номер в женском рейтинге СБР Виктория Сливко оценила свою форму в межсезонье.

Напомним, что 29-летняя биатлонистка не попала в группы подготовки сборной России и готовится самостоятельно.

«Ощущаю себя лучшей биатлонисткой страны, сделала для этого много. Довольна прошлым сезоном. Тренировалась весь сезон с Андреем Падиным по его плану, поэтому такой успех. Самостоятельно готовлюсь, бывает, выхожу и одна. Сейчас тренируюсь с оригинальной командой, мы все здесь на сборе. Контролирует подготовку Падин, помогает регион на пристрелке и везде», — цитирует Сливко «Матч ТВ».

Добавим, что россияне пропускают международные соревнования по решению IBU. В минувшем сезоне Виктория набрала 1044 очка в рейтинге СБР, опередив Екатерину Носкову и Анастасию Горееву.