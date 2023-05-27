ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Губерниев заявил, что Куклину и еще нескольких биатлонистов сборной России лишили зарплат

«Голос биатлона» назвал виновного.
27 мая 2023 12:16
автор: Максим Скороходов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ряд биатлонистов сборной России лишили положенных зарплат.

«И немного о том, как разваливают российский биатлон изнутри!!! Вице-президент СБР по рюмках продолжает противоправную деятельность!!! Разумеется, при полном молчании руководителя организации, господина Майгурова!!! Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны!!! При этом они в команду попали!!! Отлично подтянули юниоров за счет тех, кто честно заработал место в сборной!!! Минспорт, ЦСП ждем реакции…» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Добавим, что вице-президентом СБР является Павел Ростовцев.

Напомним, что состав сборной России был назван 16 мая. Для подготовки национальной команды сформировано четыре группы четырех разных тренеров: Юрия Каминского, Сергея Башкирова, Михаила Шашилова и Артема Истомина. Все лишенные зарплаты биатлонисты причислены к группе Каминского.

источник:
Глава СБР - о ситуации с поддельным дипломом: со своей стороны сделал то, что посчитал правильным
Возражений в российский биатлонной семьи не возникает.
27.05.2023 12:38
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев заявил, что Куклину и еще нескольких биатлонистов сборной России лишили зарплат
«Голос биатлона» назвал виновного.
27.05.2023 12:16
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Сливко назвала себя лучшей биатлонисткой России
Спортсменка самостоятельно готовится к новому сезону.
25.05.2023 12:03
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Призер Кубка мира Лапшин пострадал в результате ДТП в Южной Корее
Спортсмен принимал участие в ОИ-2018.
25.05.2023 11:00
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Резцова считает, что Майгурову нужно покинуть пост президента СБР
Его диплом признали недействительным.
18.05.2023 19:32
Биатлон
автор: Александр Кожевников
«Все должно быть согласно букве закона». Губерниев - о признании диплома Майгурова недействительным
Ранее стало известно, что диплом о высшем образовании президента СБР признан недействительным.
18.05.2023 14:47
Биатлон
автор: Александр Кожевников
Суд признал недействительным диплом президента СБР Майгурова
Суд признал недействительным диплом президента СБР Майгурова
Суд признал недействительным диплом президента СБР Майгурова
18.05.2023 14:24
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев заявил, что СБР нарушил свои законы, не включив Бабикова в сборную России
Губерниев заявил, что СБР нарушил свои законы, не включив Бабикова в сборную России
По рейтингу биатлонист обязан был проходить
16.05.2023 16:46
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Чемпионы мира Логинов и Бабиков не вошли на подготовку в состав сборной России по биатлону
Всего сформировано четыре группы у четырех разных тренеров.
16.05.2023 12:06
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Вызванный в сборную России по биатлону Первушин решил возобновить карьеру
Между противоположными действиями прошло около двух недель
14.05.2023 18:11
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика