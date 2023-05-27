Губерниев заявил, что Куклину и еще нескольких биатлонистов сборной России лишили зарплат

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ряд биатлонистов сборной России лишили положенных зарплат.

«И немного о том, как разваливают российский биатлон изнутри!!! Вице-президент СБР по рюмках продолжает противоправную деятельность!!! Разумеется, при полном молчании руководителя организации, господина Майгурова!!! Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны!!! При этом они в команду попали!!! Отлично подтянули юниоров за счет тех, кто честно заработал место в сборной!!! Минспорт, ЦСП ждем реакции…» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Добавим, что вице-президентом СБР является Павел Ростовцев.

Напомним, что состав сборной России был назван 16 мая. Для подготовки национальной команды сформировано четыре группы четырех разных тренеров: Юрия Каминского, Сергея Башкирова, Михаила Шашилова и Артема Истомина. Все лишенные зарплаты биатлонисты причислены к группе Каминского.