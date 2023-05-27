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Глава СБР - о ситуации с поддельным дипломом: со своей стороны сделал то, что посчитал правильным

Возражений в российский биатлонной семьи не возникает.
27 мая 2023 12:38
автор: Максим Скороходов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал решение Кировского районного суда Екатеринбурга о признании его диплома о высшем образовании недействительным.

Иск о признании недействительном диплома по специальности «юриспруденция», выданного Уральским институтом коммерции и права, был подан 2 мая прокурором Кировского района Екатеринбурга. Дело было рассмотрено заочно.

«В прошлые выходные в Рязани прошло совещание руководителей региональных федераций биатлона. Когда все доклады закончились, я взял слово, чтобы донести до нашей биатлонной семьи свое отношение к этой истории. Со стороны участников совещания вопросов не возникло, и это для меня главное. Захотят люди поделиться услышанным — ради бога, их право. Со своей стороны сделал то, что посчитал правильным и необходимым», - приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Добавим, что летом исполнится три года, как Майгуров возглавляет СБР.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Глава СБР - о ситуации с поддельным дипломом: со своей стороны сделал то, что посчитал правильным
Возражений в российский биатлонной семьи не возникает.
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