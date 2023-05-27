Биатлонист Мухамедзянов заявил, что никто не может решить вопрос с его зарплатой

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов рассказал, как узнал, что он не получит зарплату, положенную членам сборной России.

- До 24 мая я был в полной уверенности, что у меня со ставкой все в полном порядке, что будет зарплата, что я буду тренироваться в составе сборной команды, потому что на заранее оговоренных стартах я стал чемпионом, серебряным и бронзовым призером. И как раз 24-го числа Евгений (Емерхонов) сказал, что нас нет в списках, после чего я начал звонить и узнавать, что произошло. Вся эта история длится четыре дня, но подвижек никаких нет. Вчера у Павла Ростовцева я спросил, куда мне обращаться дальше, потому что все инстанции я прошел: СБР, ЦСП — ну, куда? Кто мне поможет? Ответ был следующим: «Я не знаю, я тебе помочь не могу», - приводит «Матч ТВ» слова Мухамедзянова.

Напомним, что помимо него зарплаты лишили как раз Емерхонова и Ларису Куклину, все трое попали в состав сборной России и были причислены к группе Юрия Каминского.

Для подготовки национальной команды сформировано четыре группы разных тренеров: Каминского, Сергея Башкирова, Михаила Шашилова и Артема Истомина.

Комментатор Дмитрий Губерниев винит вице-президента СБР Павла Ростовцева в ситуации с зарплатами.