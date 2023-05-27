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Стал известен список биатлонистов, которые будут получать заработную плату от Минспорта РФ

Российская команда пока не допущена до этапов Кубка мира.
27 мая 2023 16:29
автор: Александр Поволоцкий

Стал известен список биатлонистов, которые будут получать зарплату от Министерства спорта России.

Финансирование на весь сезон предоставят 16 спортсменам, которые попали на ставки в ЦСП.

Как сообщает «Чемпионат», в список вошли: Кирилл Бaжин, Денис Иродов, Эдуард Лaтыпов, Пётр Пащенко, Александр Поварницын, Никитa Поршнев, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Наталья Гербулова, Анaстасия Гореева, Анна Грухвина, Тамaра Дербушева, Ирина Казакевич, Екaтерина Носкова, Виктория Сливко и Нaталия Шевченко.

Еще шестнадцать биатлонистов будут получать зарплату до конца 2023 года. В их числе: Ульяна Нигматуллина, Максим Цветков и Кристина Резцова и др.

источник: Чемпионат.com
Стал известен список биатлонистов, которые будут получать заработную плату от Минспорта РФ
Российская команда пока не допущена до этапов Кубка мира.
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