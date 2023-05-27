Стал известен список биатлонистов, которые будут получать заработную плату от Минспорта РФ

Стал известен список биатлонистов, которые будут получать зарплату от Министерства спорта России.

Финансирование на весь сезон предоставят 16 спортсменам, которые попали на ставки в ЦСП.

Как сообщает «Чемпионат», в список вошли: Кирилл Бaжин, Денис Иродов, Эдуард Лaтыпов, Пётр Пащенко, Александр Поварницын, Никитa Поршнев, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Наталья Гербулова, Анaстасия Гореева, Анна Грухвина, Тамaра Дербушева, Ирина Казакевич, Екaтерина Носкова, Виктория Сливко и Нaталия Шевченко.

Еще шестнадцать биатлонистов будут получать зарплату до конца 2023 года. В их числе: Ульяна Нигматуллина, Максим Цветков и Кристина Резцова и др.