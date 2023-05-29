Губерниев - о российском биатлоне: «На воре и шапка горит». Сейчас у верхушки СБР просто полыхает

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Союза биатлонистов России лишить зарплат Евгения Емерхонова, Ларису Куклину и Ильназа Мухамедзянова.

Напомним, что все трое попали в состав сборной России на следующий сезон.

«Люди нарушают законы, которые сами принимали. Это называется — биатлонный беспредел. Меняют критерии по ходу сезона, по‑хамски относятся к людям, которые выступали блестяще, как Лариса Куклина. Подтягивают не просто юниоров, хотя там есть достойные люди, а подтягивают настоящих ноунеймов. То есть молодого Емерхонова мы уберем — он в сборной, но без денег — и притащим людей, которые даже по юниорам не отличались. Это очень странно. Но есть такая русская пословица: «На воре и шапка горит». Сейчас у верхушки СБР просто полыхает», - приводит «Матч ТВ» слова Губерниева.

Отметим, что все лишенные зарплаты биатлонисты причислены к группе Юрия Каминского.

Для подготовки национальной команды сформировано четыре группы разных тренеров: Каминского, Сергея Башкирова, Михаила Шашилова и Артема Истомина.

Ранее Губерниев винил лично вице-президента СБР Павла Ростовцева в ситуации с зарплатами.