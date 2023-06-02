Губерниев назвал СБР сумасшедшим домом после того, как организация пожаловалась на комментатора

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил Союзу биатлонистов России (СБР), после того как организация в лице президента Виктора Майгурова отправила жалобу в «Матч ТВ».

Губерниев в ответе приложил видео выступления Владимира Высоцкого с песней «С Канатчиковой дачи». Данная запись подписана следующим образом «Письмо, написанное в редакцию передачи «очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома (С Канатчиковой дачи)».

Напомним, что журналист ранее критиковал руководство союза из-за ситуации с лишением зарплат биатлонистов национальной команды.