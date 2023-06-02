В Союзе биатлонистов России прокомментировали возможный импичмент руководства организации

В Союзе биатлонистов России (СБР) не рассматривают вопрос об импичменте руководства организации, поскольку юридически такая процедура не предусмотрена в уставе, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исполнительного директора СБР Александра Пака.

«Могу сказать одно: такого определения — «импичмент» — в Уставе СБР нет. Есть процедура созыва внеочередной конференции — ее может инициировать Исполком или большинство федераций — членов СБР. Ни на недавней встрече с представителями региональных федераций в Рязани, ни на вчерашнем заседании Исполкома, на котором обсуждалось вопросы на злобу дня, никто таких настроений не выказал. И недоверия не выразил», - отметил Пак в своем комментарии.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев говорил о возможном импичменте руководству организации. Ранее в СБР разразился скандал из-за ситуации с лишением зарплат биатлонистов национальной команды. В результате, Министерство спорта совместно с СБР выделили деньги на решение проблемы.