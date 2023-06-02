«Рубят сук, на котором сидят». Васильев раскритиковал жалобу СБР на Губерниева

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о жалобе Союза биатлонистов России (СБР) на комментатора Дмитрия Губерниева, направленной «Матч ТВ».

«Мне очень поднимает настроение любая глупость со стороны СБР. Но если мы абстрагируемся от Губерниева и СБР, вывод простой — не давайте повода и не будете получать никаких пинков. Всё очень просто! Смешно даже смотреть на эти письма, в СБР сами рубят сук, на котором сидят. Постепенно от них будут отворачиваться спонсоры, финансовая поддержка и прочие радости. Эти скандалы никому не нравятся, да и я в меньшей степени хочу всего этого. Но, повторюсь, СБР сами дают эти поводы», - приводит «Матч ТВ» слова Васильева.

Напомним, что Губерниев ранее критиковал руководство Союза из-за ситуации с лишением зарплат биатлонистов национальной команды. В результате, Министерство спорта совместно с СБР выделили деньги на решение проблемы.

К слову, комментатор называл главным виновником ситуации лично вице-президента СБР Павла Ростовцева.