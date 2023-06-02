ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Рубят сук, на котором сидят». Васильев раскритиковал жалобу СБР на Губерниева

Организация недовольна, что ее ошибки обсуждают.
02 июня 2023 14:18
автор: Максим Скороходов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о жалобе Союза биатлонистов России (СБР) на комментатора Дмитрия Губерниева, направленной «Матч ТВ».

«Мне очень поднимает настроение любая глупость со стороны СБР. Но если мы абстрагируемся от Губерниева и СБР, вывод простой — не давайте повода и не будете получать никаких пинков. Всё очень просто! Смешно даже смотреть на эти письма, в СБР сами рубят сук, на котором сидят. Постепенно от них будут отворачиваться спонсоры, финансовая поддержка и прочие радости. Эти скандалы никому не нравятся, да и я в меньшей степени хочу всего этого. Но, повторюсь, СБР сами дают эти поводы», - приводит «Матч ТВ» слова Васильева.

Напомним, что Губерниев ранее критиковал руководство Союза из-за ситуации с лишением зарплат биатлонистов национальной команды. В результате, Министерство спорта совместно с СБР выделили деньги на решение проблемы.

К слову, комментатор называл главным виновником ситуации лично вице-президента СБР Павла Ростовцева.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Рубят сук, на котором сидят». Васильев раскритиковал жалобу СБР на Губерниева
Организация недовольна, что ее ошибки обсуждают.
02.06.2023 14:18
Биатлон
автор: Максим Скороходов
В Союзе биатлонистов России прокомментировали возможный импичмент руководства организации
В Союзе биатлонистов России прокомментировали возможный импичмент руководства организации
Ранее об этом заявлял президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.
02.06.2023 12:47
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Губерниев обвинил автора письма на него в правовой безграмотности, жалобу подписал глава СБР
Комментатор разобрал по частям обращение в «Матч ТВ».
02.06.2023 12:08
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев назвал СБР сумасшедшим домом после того, как организация пожаловалась на комментатора
Губерниев назвал СБР сумасшедшим домом после того, как организация пожаловалась на комментатора
Официальное письмо было направлено в адрес «Матч ТВ».
02.06.2023 11:33
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Майгуров пожаловался руководству «Матч ТВ» на Губерниева
Журналист периодически критикует руководство СБР.
02.06.2023 11:03
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев заявил, что ЦСП вернул ставку призеру этапов Кубка мира Куклиной
Российские биатлонисты временно отстранены от международных соревнований.
31.05.2023 17:55
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Минспорта занялся вопросом зарплаты российских биатлонистов
Ранее СБР лишил часть членов сборной России положенных денег.
29.05.2023 18:44
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев - о российском биатлоне: «На воре и шапка горит». Сейчас у верхушки СБР просто полыхает
Комментатор считает ситуацию с зарплатами беспределом.
29.05.2023 15:45
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Стал известен список биатлонистов, которые будут получать заработную плату от Минспорта РФ
Российская команда пока не допущена до этапов Кубка мира.
27.05.2023 16:29
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Биатлонист Мухамедзянов заявил, что никто не может решить вопрос с его зарплатой
Спортсмен не получит деньги, положенные членам национальной команды
27.05.2023 16:09
Биатлон
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.