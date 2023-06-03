Полиция Норвегии обнаружила тело человека, похожего на биатлониста, пропавшего в марте

Полиция Норвегии заявила, что в районе Бальбергкампен в Лиллехаммере обнаружено тело мужчины, который подходит под описание пропавшего 19 марта этого года биатлониста Эйвинда Спораланда, сообщает Dagbladet.

По данным источника со ссылкой на управление полиции, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от туриста, который обнаружил тело человека, который был одет в синюю куртку и красные ботинки.

В полиции отметили, что опознать найденного человека можно будет только после проведения вскрытия и генетической экспертизы.

22-летний Спораланд, являвшийся серебряным призером юниорского чемпионата Норвегии 2021 года, пропал 19 марта. В его поисках помимо полиции и служб спасения участвовали волонтеры, однако найти спортсмена не удалось.