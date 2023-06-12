Лидера норвежского биатлона Йоханнеса Бе укусила гадюка

Пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону норвежца Йоханнеса Бе укусила гадюка из-за чего ему пришлось обратиться к врачам, о чем спортсмен рассказал местным СМИ.

«Я зашел домой и увидел, что у меня на ноге течет кровь, а обнаружил следы от укуса. Тогда я понял, в чем дело. В больнице обо мне позаботились, я чувствовал себя в безопасности. Будем надеяться, что я обрету суперспособности, как Человек‑паук после укуса паука», - приводит NRK слова лидера норвежского биатлона.

Напомним, что в прошлом сезоне Йоханнес Бе вновь завоевал Кубок мира по биатлону, помимо этого он завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира.