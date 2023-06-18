Биатлониста Иванова во время предсезонной подготовки укусила змея

Биатлонист Дмитрий Иванов, представляющий команду Ханты-Мансийского автономного округа во время предсезонной подготовки укусила змея, сообщает Telegram-канал мужской сборной Югры по биатлону.

Инцидент произошел во время велотренировки. В настоящее время выясняется был ли это уж или гадюка.

«На данный момент состояние оптимальное, предстоящее интервью пока под вопросом, но надеемся, что всё состоится! Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» — говорится в сообщении.

Иванов является двукратным серебряным призером Универсиады 2017 года в Алма-Ате, и чемпионом соревнований в Красноярске в 2019 году.