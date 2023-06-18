ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Биатлониста Иванова во время предсезонной подготовки укусила змея

В настоящее время врачи определяют насколько та была ядовита.
18 июня 2023 10:12
автор: Александр Евграфов

Биатлонист Дмитрий Иванов, представляющий команду Ханты-Мансийского автономного округа во время предсезонной подготовки укусила змея, сообщает Telegram-канал мужской сборной Югры по биатлону.

Инцидент произошел во время велотренировки. В настоящее время выясняется был ли это уж или гадюка.

«На данный момент состояние оптимальное, предстоящее интервью пока под вопросом, но надеемся, что всё состоится! Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» — говорится в сообщении.

Иванов является двукратным серебряным призером Универсиады 2017 года в Алма-Ате, и чемпионом соревнований в Красноярске в 2019 году.

источник:
Биатлониста Иванова во время предсезонной подготовки укусила змея
В настоящее время врачи определяют насколько та была ядовита.
18.06.2023 10:12
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Лидера норвежского биатлона Йоханнеса Бе укусила гадюка
Будущий супергерой.
12.06.2023 14:09
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Полиция Норвегии обнаружила тело человека, похожего на биатлониста, пропавшего в марте
Окончательный ответ даст вскрытие и экспертиза ДНК.
03.06.2023 09:23
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Умер заслуженный тренер России по биатлону Щеглов
Наставник нескольких олимпийских чемпионов ушел из жизни в 75 лет.
02.06.2023 15:41
Биатлон
автор: Максим Скороходов
«Рубят сук, на котором сидят». Васильев раскритиковал жалобу СБР на Губерниева
Организация недовольна, что ее ошибки обсуждают.
02.06.2023 14:18
Биатлон
автор: Максим Скороходов
В Союзе биатлонистов России прокомментировали возможный импичмент руководства организации
В Союзе биатлонистов России прокомментировали возможный импичмент руководства организации
Ранее об этом заявлял президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.
02.06.2023 12:47
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Губерниев обвинил автора письма на него в правовой безграмотности, жалобу подписал глава СБР
Комментатор разобрал по частям обращение в «Матч ТВ».
02.06.2023 12:08
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев назвал СБР сумасшедшим домом после того, как организация пожаловалась на комментатора
Губерниев назвал СБР сумасшедшим домом после того, как организация пожаловалась на комментатора
Официальное письмо было направлено в адрес «Матч ТВ».
02.06.2023 11:33
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Майгуров пожаловался руководству «Матч ТВ» на Губерниева
Журналист периодически критикует руководство СБР.
02.06.2023 11:03
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев заявил, что ЦСП вернул ставку призеру этапов Кубка мира Куклиной
Российские биатлонисты временно отстранены от международных соревнований.
31.05.2023 17:55
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.