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Спортивный арбитражный суд определил дату заседания по делу Устюгова

Решение CAS может повлиять на результаты Олимпиады в Сочи.
Спортивный арбитражный суд определил дату заседания по делу Устюгова
22 июня 2023 19:47
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) 13 июля, сообщается на сайте организации.

В феврале 2020 года IBU дисквалифицировал Устюгова на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Биатлонист был признан виновным в употреблении запрещенных веществ. Вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным они были лишены золотых медалей Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Вторыми в эстафете в Сочи стали немцы, третьими - австрийцы, четвертыми - норвежцы.

Если решение IBU по Устюгову будет утверждено, то сборная России лишится первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи.

источник:
Спортивный арбитражный суд определил дату заседания по делу Устюгова
Спортивный арбитражный суд определил дату заседания по делу Устюгова
Решение CAS может повлиять на результаты Олимпиады в Сочи.
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