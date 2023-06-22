Спортивный арбитражный суд определил дату заседания по делу Устюгова

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) 13 июля, сообщается на сайте организации.

В феврале 2020 года IBU дисквалифицировал Устюгова на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Биатлонист был признан виновным в употреблении запрещенных веществ. Вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным они были лишены золотых медалей Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Вторыми в эстафете в Сочи стали немцы, третьими - австрийцы, четвертыми - норвежцы.

Если решение IBU по Устюгову будет утверждено, то сборная России лишится первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи.