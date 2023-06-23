Губерниев заявил, что ПАО «Газпром» прекратил сотрудничество с Союзом биатлонистов России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что ПАО «Газпром» и Союз биатлонистов России (СБР) перестали быть партнерами.

«ПАО «Газпром» больше не спонсор СБР! Как же надо было постараться не сохранить такое мощное партнерство? А, СБР? Ведь с людьми надо разговаривать… Да уж. Работает команда крепких профессионалов Виктора Майгурова! И с другими партнерами есть проблемы. Призовые для спортсменов в наступающем сезоне будут сильно меньше. Это уже свершившийся факт» — заявил 48-летний комментатор в своем телеграм-канале.

Добавим, что последний договор о сотрудничестве между «Газпромом» и Союзом биатлонистов России был подписан осенью 2020 года после отставки Владимира Драчева с должности президента спортивной организации.