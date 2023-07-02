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Мартен Фуркад примет участие в любительской велогонке серии «Тур де Франс» 

Соревнования состоятся в воскресенье, 9 июля. 
02 июля 2023 20:09
автор: Глеб Шевяков

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад поучаствует в любительской велосипедной гонке в рамках престижных соревнований «Тур де Франс». Об этом сообщает Le Dauphine.

Отметим, что велогонка, в которой примет участие экс-член сборной Франции по биатлону, пройдет в воскресенье, 9 июля. Трасса располагается между Анмасом и Морзином в восточной части страны. Сообщается, что на «Тур де Франс» также выступят бывший футболист Биксан Лизаразю и биатлонисты Эмильен Жаклен, Антонин Гигонна и Эрик Перро.

Добавим, что многодневная гонка «Большой петли» состоится в период с 1 по 23 июля текущего года. Ожидается, что «Тур де Франс»-2023 соберет около 16 тысяч участников.

Мартен Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону, 34-летний спортсмен 13 раз становился чемпионом мира и семь раз обладателем Кубка мира в общем зачете. В марте 2020 года француз завершил профессиональную карьеру.

источник: Le Dauphiné
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