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Союз биатлонистов России представил новую форму с «заячьими ушами» для сборной (фото)

Производителем формы является российская компания.
04 июля 2023 15:45
автор: Александр Евграфов

Союз биатлонистов России представил новую концепцию экипировки сборной команды России по биатлону для предстоящего зимнего сезона. Концепция получила название «Биатлон с великим наследием».

«Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, паттерн отражает величие и многообразие природных ландшафтов России. Элемент «заячьи уши», который прослеживается на экипировке, – фирменный знак российского бренда PROTEAM, производителя данных комплектов. Символ бренда – наш русский заяц-беляк, быстрый, шустрый и смекалистый. Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», – говорится на официальном сайте организации.

В сезоне-2022/23 российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований решением конгресса Международного союза биатлонистов.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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