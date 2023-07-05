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Хамовнический суд Москвы поставил точку в споре о легитимности устава Союза биатлонистов России

Опубликовано мотивированное решение суда.
05 июля 2023 14:27
автор: Александр Евграфов

Хамовнический суд отклонил иск к Союзу биатлонистов России (СБР) о признании нелегитимным Устава организации, а также требование о прекращении полномочий Совета СБР, сообщается на официальном сайте СБР.

Иск был подан бывшим председателем Совета Союза биатлонистов России Александром Еслеевым. Истец требовал также отменить все решения июньской конференции организации.

«Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил: В удовлетворении исковых требований Еслева А.И. к Общероссийской общественной организации «Союз биатлонистов» об оспаривании решения, признании права, признании недействительными положений Устава – отказать», - говорится в сообщении.

Конференция СБР состоялась 23 июня в Москве.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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