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Сливко нагло ответила на вопрос, считает ли она себя лучшей биатлонисткой России

Спортсменка заняла первое место в рейтинге по итогам прошлого сезона.
18 июля 2023 08:18
автор: Александр Шульгин

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что сама считает себя лучшей биатлониской страны по итогам прошлого сезона.

«Я первая в рейтинге СБР, и это факт. Почему бы тогда не считать себя лучшей? Я достаточно уверена в себе, мне не нужно какое-то самоутверждение, тем более на российских стартах», - приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Напомним, что Сливко стала номером один женского российского рейтинга по итогам сезона-2022/23, в котором россияне были вынуждены выступать только на внутренних турнирах, будучи отстраненными от международных соревнований.

Биатлонисты боролись за Кубок России и Кубок содружества, в котором также принимали участие белорусские спортсмены.

источник: Чемпионат.com
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