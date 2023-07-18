Сливко нагло ответила на вопрос, считает ли она себя лучшей биатлонисткой России

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что сама считает себя лучшей биатлониской страны по итогам прошлого сезона.

«Я первая в рейтинге СБР, и это факт. Почему бы тогда не считать себя лучшей? Я достаточно уверена в себе, мне не нужно какое-то самоутверждение, тем более на российских стартах», - приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Напомним, что Сливко стала номером один женского российского рейтинга по итогам сезона-2022/23, в котором россияне были вынуждены выступать только на внутренних турнирах, будучи отстраненными от международных соревнований.

Биатлонисты боролись за Кубок России и Кубок содружества, в котором также принимали участие белорусские спортсмены.