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«О, нет!» Обладательница Кубка России Сливко отказалась готовиться к сезону в составе сборной страны

Громкое заявление спортсменки может вызвать непонимание у болельщиков.
«О, нет!» Обладательница Кубка России Сливко отказалась готовиться к сезону в составе сборной страны
18 июля 2023 09:30
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что не вернётся в расположение сборной России и будет готовиться к новому сезону самостоятельно.

«О, нет! В команду я точно не хочу, даже мысли такой не было», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Напомним, Сливко стала номером один женского российского рейтинга по итогам сезона-2022/23, в котором россияне были вынуждены выступать только на внутренних турнирах, будучи отстранёнными от международных соревнований.

Биатлонисты боролись за Кубок России и Кубок Содружества, в котором также принимали участие белорусские спортсмены. Кубок страны в женском зачёте завоевала как раз Сливко.

источник: Чемпионат.com
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