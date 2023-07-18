«О, нет!» Обладательница Кубка России Сливко отказалась готовиться к сезону в составе сборной страны

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что не вернётся в расположение сборной России и будет готовиться к новому сезону самостоятельно.

«О, нет! В команду я точно не хочу, даже мысли такой не было», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Напомним, Сливко стала номером один женского российского рейтинга по итогам сезона-2022/23, в котором россияне были вынуждены выступать только на внутренних турнирах, будучи отстранёнными от международных соревнований.

Биатлонисты боролись за Кубок России и Кубок Содружества, в котором также принимали участие белорусские спортсмены. Кубок страны в женском зачёте завоевала как раз Сливко.