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Резцова — о Виролайнен: обидно, что Даша хотела выступить за Финляндию, но ее не пускают

Трехкратная олимпийская чемпионка – о своей дочери.
19 июля 2023 11:57
автор: Виталий Овсянников

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделалась информацией о дальнейшей карьере своей дочери Дарьи Виролайнен.

Напомним, 34-летняя биатлонистка Дарья Виролайнен имеет двойное, российско-финское, гражданство. В прошлом сезоне она пыталась получить возможность выступать за финскую сборную.

«Даша тренируется за свой счёт, но Союз Биатлонистов России не пускает её выступать за Финляндию. Хотя она имеет финское гражданство. Полагаю, потому что она из России. Её долго рассматривали, но в итоге всё зависло. Тем не менее она вовсю тренируется в надежде ещё посоревноваться», — цитирует Резцову телеканал «Матч ТВ».

Отметим, что Виролайнен является чемпионкой Европы-2017 в сингл-миксте. Хоть она и выступает за Россию, но уже шесть лет живёт в Финляндии и тренируется за свой счёт.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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