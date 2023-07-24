Латыпов хотел бы провести тренировку в группе с биатлонистами из Норвегии

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал, с кем хотел бы провести тренировку.

Напомним, что на ОИ-2022 спортсмен завоевал награды в смешанной эстафете, гонке преследования и эстафете

«С норвежскими биатлонистами хотелось бы. Где-то месяц в группе побыть. Хочется выцепить нюансы и потом использовать их для себя», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Добавим, что российские биатлонисты пока не могут принимать участие в гонках на Кубке мира и чемпионате мира.