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Латыпов хотел бы провести тренировку в группе с биатлонистами из Норвегии

IBU пока не допускает россиян до международных стартов.
24 июля 2023 19:01
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал, с кем хотел бы провести тренировку.

Напомним, что на ОИ-2022 спортсмен завоевал награды в смешанной эстафете, гонке преследования и эстафете

«С норвежскими биатлонистами хотелось бы. Где-то месяц в группе побыть. Хочется выцепить нюансы и потом использовать их для себя», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Добавим, что российские биатлонисты пока не могут принимать участие в гонках на Кубке мира и чемпионате мира.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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