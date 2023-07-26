Мартен Фуркад поддержал заявку Франции на проведение ОИ-2030

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поддержал заявку Франции на проведение зимней Олимпиады 2023 года.

Напомним, что кандидатуру выдвинули два региона Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег.

«У нас уже есть инфраструктура и средства для его реализации. А также у нас есть опыт организации турниров, полученный от Олимпиады, которая пройдёт в Париже в 2024 году, и от других крупных спортивных мероприятий, которые прошли или пройдут во Франции в ближайшие недели», — цитирует биатлониста L'Équipe.

Добавим, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.