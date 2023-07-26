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Глава СБР Майгуров объяснил, почему Александр Поварницын ушёл на самоподготовку

Спортсмен готовится к сезону вне расположения сборной.
26 июля 2023 15:43
автор: Александр Кожевников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил причины, по которым биатлонист Александр Поварницын принял рнешение готовится к сезону вне основной команды.

«Это решение принято спортсменом и его личным тренером после того, как они обсудили тренировочную концепцию, предложенную Юрием Михайловичем Каминским, когда он взял шефство над группой Башкирова. Александр считает, что эта концепция ему не совсем подходит, и он добьётся большего, тренируясь вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым. Сезон покажет», - приводит слова Майгоурова «Чемпионат».

Поварницын является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в эстафете.

источник: Чемпионат.com
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