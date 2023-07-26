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«Несмотря ни на что, мы должны уважать правила». Глава СБР Майгуров высказался об отношениях с IBU

Сборную Узбекистана не допустили до Кубка Содружества.
26 июля 2023 16:38
автор: Александр Кожевников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях организации с Международным союзом биатлонистов (IBU).

«Несмотря ни на что, мы остаёмся страной-членом IBU и должны уважать правила соревнований и мероприятий Международного союза биатлонистов. Наша позиция – российские биатлонисты отстранены от международных стартов незаслуженно, по политическим мотивам, никаких правил IBU мы не нарушали. Зачем же сейчас на ровном месте идти на сознательное нарушение и давать повод для каких-то обоснованных санкций?», - приводит слова Майгурова «Чемпионат».

Ранее СБР не допустила сборную Узбекистана на Кубок Содружества из-за того, что Федерация биатлона страны не получила разрешение IBU..

Напомним, сборная России по биатлону не участвует в международных соревнованиях с 2022 года.

источник: Чемпионат.com
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