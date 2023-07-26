ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Испытали чувство облегчения, теперь слово за нами» – адвокат экс-директора ЦСП Минспорта Кравцова

Экс-главу СБР арестовали в 2020 году.
26 июля 2023 16:50
автор: Максим Скороходов

В Замоскворецком районном суде Москвы завершилось заслушивание свидетелей со стороны обвинения по делу бывшего директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ ЦСП) Александра Кравцова.

Два с половиной года, в течение которых шло следствие, досудебное разбирательство и выслушивание более 40 свидетелей обвинения, Кравцов находился в СИЗО. Слушания неоднократно переносились в связи с неявкой свидетелей.

Подсудимые и их защитники испытали чувство облегчения от того, что длинный период в течении которого обвинения представляло доказательства закончился. Теперь слово за нами, хотя печально что до очередного заседания пройдет целый месяц оно назначено на 22 августа. Нашему подзащитному зимой исполнилось 70 лет, а здоровье в таком возрасте не располагает к нахождению в СИЗО и многочисленным поездкам в суд. Что касается свидетелей защиты – у нас все готово. Очень надеюсь что выслушивание наших представителей займет значительно меньше времени и мы управимся до того, как счет пребывания нашего подзащитного в СИЗО превысит три года, заявил «Советскому спорту» Вадим Мясников, адвокат Александра Кравцова.

Кравцова арестовали в середине сентября 2020 года. Заслуженному тренеру России, бывшему руководителю Союза биатлонистов России и ЦСП инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

источник: «Советский спорт»
«Это не на пользу нашему виду спорта». Майгуров — о судебных исках, связанных с СБР
Глава организации высказался о судебных тяжбах.
26.07.2023 17:02
Биатлон
автор: Александр Кожевников
«Несмотря ни на что, мы должны уважать правила». Глава СБР Майгуров высказался об отношениях с IBU
Сборную Узбекистана не допустили до Кубка Содружества.
26.07.2023 16:38
Биатлон
автор: Александр Кожевников
Глава СБР рассказал о запретах организации в отношении публикаций спортсменов в соцсетях
Санкции к спортсменам со стороны союза пока не применялись.
26.07.2023 16:20
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Глава СБР Майгуров объяснил, почему Александр Поварницын ушёл на самоподготовку
Спортсмен готовится к сезону вне расположения сборной.
26.07.2023 15:43
Биатлон
автор: Александр Кожевников
Мартен Фуркад поддержал заявку Франции на проведение ОИ-2030
Последние зимние Игры страна проводила в 1992 году.
26.07.2023 10:36
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Латыпов хотел бы провести тренировку в группе с биатлонистами из Норвегии
IBU пока не допускает россиян до международных стартов.
24.07.2023 19:01
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Резцова — о Виролайнен: обидно, что Даша хотела выступить за Финляндию, но её не пускают
Трёхкратная олимпийская чемпионка – о своей дочери.
19.07.2023 11:57
Биатлон
автор: Виталий Овсянников
Домрачева и Бьорндален во второй раз стали родителями
Спортсмены сыграли свадьбу в 2016 году в Норвегии.
18.07.2023 09:47
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.