«Испытали чувство облегчения, теперь слово за нами» – адвокат экс-директора ЦСП Минспорта Кравцова

В Замоскворецком районном суде Москвы завершилось заслушивание свидетелей со стороны обвинения по делу бывшего директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ ЦСП) Александра Кравцова.

Два с половиной года, в течение которых шло следствие, досудебное разбирательство и выслушивание более 40 свидетелей обвинения, Кравцов находился в СИЗО. Слушания неоднократно переносились в связи с неявкой свидетелей.

– Подсудимые и их защитники испытали чувство облегчения от того, что длинный период в течении которого обвинения представляло доказательства закончился. Теперь слово за нами, хотя печально что до очередного заседания пройдет целый месяц – оно назначено на 22 августа. Нашему подзащитному зимой исполнилось 70 лет, а здоровье в таком возрасте не располагает к нахождению в СИЗО и многочисленным поездкам в суд. Что касается свидетелей защиты – у нас все готово. Очень надеюсь что выслушивание наших представителей займет значительно меньше времени и мы управимся до того, как счет пребывания нашего подзащитного в СИЗО превысит три года, – заявил «Советскому спорту» Вадим Мясников, адвокат Александра Кравцова.

Кравцова арестовали в середине сентября 2020 года. Заслуженному тренеру России, бывшему руководителю Союза биатлонистов России и ЦСП инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.