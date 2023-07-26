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«Это не на пользу нашему виду спорта». Майгуров — о судебных исках, связанных с СБР

Глава организации высказался о судебных тяжбах.
26 июля 2023 17:02
автор: Александр Кожевников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о судебных исках, связанных с организацией.

«Не сказал бы, что это меня нервирует. Обращаться в суд – право любого гражданина. СБР действительно является участником нескольких судебных процессов. 24 июля Хамовнический суд отклонил иск к СБР бывшего главы Федерации биатлона Иркутской области Александра Еслева, который оспаривал решения сразу двух Конференций СБР и правомочность Устава. Это уже не первое подобное решение суда в пользу СБР. Самый большой негативный эффект от этих процессов в том, что создают определённую ауру вокруг биатлона, которая точно не идёт на пользу нашему виду спорта», - приводит слова Майгурова «Чемпионат».

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга постановил недействительным диплом о высшем образовании президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

Иск о признании недействительном диплома по специальности «юриспруденция», выданного Уральским институтом коммерции и права, был подан 2 мая прокурором Кировского района Екатеринбурга. Дело было рассмотрено заочно.

Майгуров возглавляет СБР уже три года.

источник: Чемпионат.com
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