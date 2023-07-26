Глава СБР Майгуров высказался об уходе биатлонистов на самоподготовку

Президент СБР Виктор Майгуров высказался относительно решения нескольких биатлонистов уйти на самоподготовку.

Отметим, что готовиться к новому сезону отдельно от сборной России будут Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и другие.

«Видна ли в группе Каминского какая-то проблема во взаимоотношениях тренер – спортсмен? Признаю, доля истины в такой постановке вопросе есть. Тут и Юрию Михайловичу есть о чём задуматься. В идеале мы бы хотели прийти к тому, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими», — приводит «Чемпионат» слова Майгурова.

Добавим, что российские биатлонисты временно отстранены от участия в этапах Кубка мира и чемпионатах мира.