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Представлен календарь соревнований по биатлону в России на сезон-2023/2024

Первый этап предстоящего сезона стартует в сентябре. 
Представлен календарь соревнований по биатлону в России на сезон-2023/2024
27 июля 2023 13:46
автор: Глеб Шевяков
автор фото: СБР

Стал известен календарь проведения российских соревнований по биатлону в новом сезоне. Расписание было опубликовано пресс-службой Союза биатлонистов России (СБР).

По информации источника, сезон-2023/2024 для биатлонистов из России начнется 5 сентября с этапа Кубка Содружества, который пройдет в Сочи, и продлится до апреля 2024 года. Зимняя Спартакиада сильнейших в Златоусте стартует 9 февраля и закончится 19 числа того же месяца.

Добавим, что 1-й этап Кубка России запланирован на 23 ноября в Ханты-Мансийске. Финальная часть турнира состоится 27 февраля. Чемпионат страны стартует в сентябре нынешнего года, а завершится в апреле 2024-го.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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