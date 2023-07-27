Представлен календарь соревнований по биатлону в России на сезон-2023/2024

Стал известен календарь проведения российских соревнований по биатлону в новом сезоне. Расписание было опубликовано пресс-службой Союза биатлонистов России (СБР).

По информации источника, сезон-2023/2024 для биатлонистов из России начнется 5 сентября с этапа Кубка Содружества, который пройдет в Сочи, и продлится до апреля 2024 года. Зимняя Спартакиада сильнейших в Златоусте стартует 9 февраля и закончится 19 числа того же месяца.

Добавим, что 1-й этап Кубка России запланирован на 23 ноября в Ханты-Мансийске. Финальная часть турнира состоится 27 февраля. Чемпионат страны стартует в сентябре нынешнего года, а завершится в апреле 2024-го.