Призер этапов Кубка мира Екатерина Глазырина завершила карьеру

Российская биатлонистка Екатерины Глазыриной завершила профессиональную карьеру.

Напомним, что спортсменка была дважды дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил: в феврале 2017 года и сентябре 2020-го.

«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьёй, ребёнком», — приводит ТАСС слова мужа и личного тренера спортсменки Антона Щурбинова.

Глазырина является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. Также биатлонистка завоевала две медали на этапах Кубка мира.