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Призер этапов Кубка мира Екатерина Глазырина завершила карьеру

В 2020 году спортсменка выступала на Кубке IBU.
Призер этапов Кубка мира Екатерина Глазырина завершила карьеру
04 августа 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Российская биатлонистка Екатерины Глазыриной завершила профессиональную карьеру.

Напомним, что спортсменка была дважды дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил: в феврале 2017 года и сентябре 2020-го.

«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьёй, ребёнком», — приводит ТАСС слова мужа и личного тренера спортсменки Антона Щурбинова.

Глазырина является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. Также биатлонистка завоевала две медали на этапах Кубка мира.

источник: ТАСС
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