«На грани жизни и смерти». Биатлонистка Дюжева рассказала, как столкнулась с медведем

Российская биатлонистка Кира Дюжева рассказала, как однажды столкнулась с медведем.

«Мы с сестрой были на тренировке, это была контрольная кроссом. После нее мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз себе под ноги, поднимаю в моменте голову и вижу медведя. Он стоял в стороне, куда мы направлялись. Я впала в ступор, встала на месте и выпала из реальности. Сестра меня еле-еле пробудила своим криком. Мы побежали в другую сторону. Когда я оглянулась, он стоял на задних лапах и смотрел нам вслед. Это был момент на грани жизни и смерти», - приводит Sport24.ru.

Дюжева попала в состав сборной России на сезон-2023/24. Тренироваться она будет в группе Михаила Шашилова, в нее входят в том числе лидеры женской национальной команды Ирина Казакевич и Наталья Шевченко.

Три другие группы возглавляет Юрий Каминский, Сергей Башкиров и Артем Истомин.

Дюжева ранее выступала на юниорском уровне, поэтому она отсутствует в рейтинге Союза биатлонистов России за прошлый сезон.