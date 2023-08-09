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Глава СБР Майгуров заявил, что IBU не видит причин возвращать российских биатлонистов

Даже в статусе нейтральных атлетов.
09 августа 2023 16:54
автор: Александр Кожевников

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не видит причин возвращать российских спортсменов к международным стартам.

«Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе», — цитирует РИА Новости Майгурова.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине с 2022 года.

источник: «РИА Новости»
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