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Федерация биатлона Украины требует исключить россиян из международных спортивных союзов

В феврале прошлого года спортсмены из России были отстранены от международных соревнований.
12 августа 2023 18:35
автор: Глеб Шевяков

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько огласил требование отстранить представителей России из спортивных организаций на фоне решения Международной федерации биатлона приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) на международном уровне.

«Необходимо не просто запретить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, а исключить их спортивные федерации из международных союзов! Нужно добиваться, чтобы россияне и белорусы вообще не могли приезжать на международные конгрессы», – приводит слова Крулько пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Напомним, весной 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе и при условии отсутствия связи с вооруженными силами своих стран.

источник: Федерация биатлона Украины
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