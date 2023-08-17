ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Глава СБР Майгуров рассказал о подготовке российских биатлонистов к новому сезону

Национальная команда вынуждена пропускать международные соревнования.
17 августа 2023 13:35
автор: Александр Поволоцкий

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о подготовке к новому сезону.

Отметим, что чемпионат России по летнему биатлону пройдет в сентябре в Тюмени.

«Мы продолжаем два основных направления — подготовку наших команд и поддержку региональных организаций. Всё идёт по намеченному плану. Команды тренировались и тренируются не только в России, но и в Беларуси. В этом году ещё были в Казахстане, остались довольны условиями. Через две с половиной недели первый старт — Кубок Содружества», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

Первый этап Кубка России состоится в конце ноября в Ханты-Мансийске.

источник: «Советский спорт»
Определилось место финала Кубка Содружества
В Кубке Содружества выступают российские и белорусские биатлонисты.
17.08.2023 14:13
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Стала известна сумма призовых для российских биатлонистов в новом сезоне 
Первые соревнования по биатлону в России стартуют в сентябре. 
17.08.2023 14:08
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Федерация биатлона Украины требует исключить россиян из международных спортивных союзов
В феврале прошлого года спортсмены из России были отстранены от международных соревнований.
12.08.2023 18:35
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Глава СБР Майгуров заявил, что IBU не видит причин возвращать российских биатлонистов
Даже в статусе нейтральных атлетов.
09.08.2023 16:54
Биатлон
автор: Александр Кожевников
«На грани жизни и смерти». Биатлонистка Дюжева рассказала, как столкнулась с медведем
Спортсменка оказалась в ступоре.
07.08.2023 18:16
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Призёр этапов Кубка мира Екатерина Глазырина завершила карьеру
Призёр этапов Кубка мира Екатерина Глазырина завершила карьеру
В 2020 году спортсменка выступала на Кубке IBU.
04.08.2023 11:00
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Представлен календарь соревнований по биатлону в России на сезон-2023/2024
Представлен календарь соревнований по биатлону в России на сезон-2023/2024
Первый этап предстоящего сезона стартует в сентябре. 
27.07.2023 13:46
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Глава СБР Майгуров высказался об уходе биатлонистов на самоподготовку
Лидеры команды решили работать вне национальной команды.
26.07.2023 17:50
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
«Это не на пользу нашему виду спорта». Майгуров — о судебных исках, связанных с СБР
Глава организации высказался о судебных тяжбах.
26.07.2023 17:02
Биатлон
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.