Глава СБР Майгуров рассказал о подготовке российских биатлонистов к новому сезону

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о подготовке к новому сезону.

Отметим, что чемпионат России по летнему биатлону пройдет в сентябре в Тюмени.

«Мы продолжаем два основных направления — подготовку наших команд и поддержку региональных организаций. Всё идёт по намеченному плану. Команды тренировались и тренируются не только в России, но и в Беларуси. В этом году ещё были в Казахстане, остались довольны условиями. Через две с половиной недели первый старт — Кубок Содружества», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

Первый этап Кубка России состоится в конце ноября в Ханты-Мансийске.