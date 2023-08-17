Стала известна сумма призовых для российских биатлонистов в новом сезоне 

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, какие премиальные выплаты будут полагаться спортсменам в новом сезоне.

«Сумму призовых мы планируем оставить в том же размере, как и в прошлом сезоне. В прошлом году 67 спортсменов заехали в шестерку, 111 юниоров получили выплаты от СБР. Прошлый сезон был первым, когда российские биатлонисты получали деньги за внутренние старты. Порядка 70 млн рублей было выплачено спортсменам. Наша сумма призовых меньше, чем у IBU, но 95% спортсменов в прошлом сезоне заработали значительно больше, чем они заработали бы на международных стартах», — приводит слова 54-летнего специалиста «РИА Новости».

Добавим, сезон-2023/2024 для биатлонистов из России начнется 5 сентября с этапа Кубка Содружества, который пройдет в Сочи, и продлится до апреля 2024 года. Зимняя Спартакиада сильнейших в Златоусте стартует 9 февраля и закончится 19 числа того же месяца. 1-й этап Кубка России запланирован на 23 ноября в Ханты-Мансийске. Финальная часть турнира состоится 27 февраля. Чемпионат страны стартует в сентябре нынешнего года, а завершится в апреле 2024-го.