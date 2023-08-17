Определилось место финала Кубка Содружества

Финал Кубка Содружества по биатлону состоится в Мурманске, сообщил журналистам президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

По словам главы организации, на проведение финала также претендовала Камчатка. В Кубке Содружества выступают российские и белорусские биатлонисты.

«Камчатка и Мурманск для нас важны, они имеют свои традиции в биатлоне. Финал сезона пройдет в Мурманске по объективным причинам - проще логистика, вещание ТВ тоже удобнее и дешевле. Возможно, в будущем мы вернемся на Камчатку», - сказал Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Кубок Содружества, состоящий из четырех этапов, стартует в сентябре в Сочи.