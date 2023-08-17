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Глава СБР Майгуров рассказал о проблемах с патронами для спортсменов

Российские и белорусские биатлонисты временно отстранены от международных турниров.
17 августа 2023 14:45
автор: Александр Поволоцкий

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил о проблеме с патронами для спортсменов.

Ранее в СМИ появилась информация о недостатке инвентаря на фоне отсутствия поставок.

«Сегoдняшние мощности наши не увеличились, 300 тыcяч патронов нам мало. Пытаeмся решить вопрос с приобретeнием иностранных патронов, частично рeшаем эту проблему, но из-за курса вaлют это дорого. Надеюсь, мы будeм услышаны и коллективно эту прoблему решим», — приводят РИА Новости» слова Майгурова.

Отметим, что 7 сентября в Сочи стартует 1-й этап Кубок Содружества по летнему биатлону.

источник: «РИА Новости»
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