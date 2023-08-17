Президент СБР Майгуров прокомментировал участие спортсменов других стран в Кубке Содружества

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что участие спортсменов других стран в Кубке Содружества может усложнить процесс восстановления СБР в международной федерации.

Ранее сообщалось, что команда Узбекистана изъявила желание принять участие в соревнованиях.

«Насчет Узбекистана, мы обратились в IBU за согласованием, но получили отказ, после этого мы задали конкретный вопрос, кто нарушил правила. Нам ответили, что узбекистанцы нарушат правила, если примут участие в Кубке Содружества. К нам уже сложно какие-то санкции применить, но мы не хотим игнорировать требования IBU, чтобы не усложнить процесс восстановления. Что касается Китая, от них предложений не было, у них не так много биатлонистов», - сказал Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

В сентябре 2022 года конгресс Международного союза биатлонистов решил продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Кубок Содружества, состоящий из четырех этапов, стартует в сентябре в Сочи.