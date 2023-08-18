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Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах

В 2017 году она стала чемпионкой Европы.
18 августа 2023 12:54
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 18 августа, Финская федерация биатлона сообщает о том, что IBU предоставил экс-биатлонистке сборной России Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях в сезоне‑2023/24.

Ранее сообщалось, что 34-летняя спортсменка в текущее межсезонье тренировалась за собственный счёт. В минувшем сезоне она стала серебряным призером в индивидуальной гонке чемпионата Финляндии по летнему биатлону.

В 2021 году она получила финское гражданство, и пыталась получить возможность выступать за национальную сборную этой страны. Отметим, что Виролайнен является чемпионкой Европы — 2017 в сингл-миксте.

источник: «Советский спорт»
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