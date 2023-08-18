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Губерниев высказался о Дарье Виролайнен, получившая право представлять Финляндию

Биатлонистка сможет участвовать в международных турнирах по биатлону под финским флагом.
Губерниев высказался о Дарье Виролайнен, получившая право представлять Финляндию
18 августа 2023 13:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен получила право выступать за национальную команду Финляндии в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) дал 34-летней спортсменке разрешение представлять финскую сборную в сезоне-2023/2024. Она является гражданкой Финляндии с 2021 года.

«Могу только порадоваться за Дарью. Она обладательница финского паспорта, гражданка Финляндии. Я желаю ей всего самого доброго, буду продолжать следить за ее выступлениями и болеть за нее. Надеюсь, что она отберется на Кубок мира и еще покажет себя. Ничего, кроме понимания и радости за спортсменку, быть не может», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

Напомним, Виролайнен завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в 2014 году. Также она становилась победительницей Универсиады-2011 и серебряным призёром Чемпионата России (2017).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах
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В 2017 году она стала чемпионкой Европы.
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