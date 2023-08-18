Губерниев высказался о Дарье Виролайнен, получившая право представлять Финляндию

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен получила право выступать за национальную команду Финляндии в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) дал 34-летней спортсменке разрешение представлять финскую сборную в сезоне-2023/2024. Она является гражданкой Финляндии с 2021 года.

«Могу только порадоваться за Дарью. Она обладательница финского паспорта, гражданка Финляндии. Я желаю ей всего самого доброго, буду продолжать следить за ее выступлениями и болеть за нее. Надеюсь, что она отберется на Кубок мира и еще покажет себя. Ничего, кроме понимания и радости за спортсменку, быть не может», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

Напомним, Виролайнен завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в 2014 году. Также она становилась победительницей Универсиады-2011 и серебряным призёром Чемпионата России (2017).