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Тренер Виролайнен объяснил, почему она перешла в сборную Финляндии

Дочь Анфисы Резцовой получила шанс выступить на Кубке мира.
18 августа 2023 14:09
автор: Максим Скороходов

Леонид Мякишев, тренер Дарьи Виройлайнен, объяснил почему в прошлом российская биатлонистка перешла в сборную Финляндии.

18 августа IBU предоставил Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях.

«В России ее три года не рассматривали в сборную, никаких предложений не было. Ну, а раз представилась возможность выступить за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают и непонятно, когда пустят. Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира. Я ее поддерживаю в этом, нельзя отказываться от такой возможности», - приводит «Матч ТВ» слова тренера.

В 2021 году Виролайнен получила финское гражданство, и пыталась получить возможность выступать за национальную сборную этой страны. Отметим, что 34-летняя спортсменка является чемпионкой Европы — 2017 в сингл-миксте.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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