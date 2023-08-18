Глава СБР Майгуров рассказал, почему мужская команда будет работать под руководством Каминского

Президент СБР Виктор Майгуров назвал причины объединения мужских групп под общим руководством Юрия Каминского.

Напомним, что специалист работает на должности тренера мужской сборной России по биатлону с 2020 года.

«Мы заслушивали тренеров с их планами подготовки и тренировочными планами на методической комиссии Союза биатлонистов России. После их отчетов и планов было принято решение объединить группы под единым методическим направлением Юрия Каминского. После этого отдельные спортсмены обсудили эти планы с личными тренерами и тренерами сборной, и кто-то решил готовиться самостоятельно, чему мы никак не препятствовали», — приводит «Метарейтинг» слова Майгурова.