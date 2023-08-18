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Глава СБР Майгуров рассказал, почему мужская команда будет работать под руководством Каминского

Российские биатлонисты с марта прошлого года отстранены от участия в международных стартах.
18 августа 2023 14:25
автор: Александр Поволоцкий

Президент СБР Виктор Майгуров назвал причины объединения мужских групп под общим руководством Юрия Каминского.

Напомним, что специалист работает на должности тренера мужской сборной России по биатлону с 2020 года.

«Мы заслушивали тренеров с их планами подготовки и тренировочными планами на методической комиссии Союза биатлонистов России. После их отчетов и планов было принято решение объединить группы под единым методическим направлением Юрия Каминского. После этого отдельные спортсмены обсудили эти планы с личными тренерами и тренерами сборной, и кто-то решил готовиться самостоятельно, чему мы никак не препятствовали», — приводит «Метарейтинг» слова Майгурова.

источник: «Метарейтинг»
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