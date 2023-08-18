Мама Дарьи Виролайнен заявила, что нельзя считать дочь предательницей из-за выступления за Финляндию

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова высказался о новости о том, что её дочь, биатлонистка Дарья Виролайнен будет принимать участие в международных соревнованиях в составе национальной команды Финляндии.

Отметим, в пятницу, 18 августа, Международный союз биатлонистов предоставил 34-летней спортсменке право представлять Финляндию на турнирах.

«Если честно, не в курсе о том, что Дарья получила право представлять Финляндию на международных турнирах. Но что здесь такого, если нашу страну никуда не пускают? Можно будет еще немного продолжить карьеру. Она не предатель. Дарья получила финское гражданство и имеет право выступать за эту страну. Если человек недалекого ума, то может назвать ее предательницей — я же поддерживаю свою дочь», – приводит слова Резцовой Sport24.ru

Напомним, в 2021 году Виролайнен получила финский паспорт. Она является победительницей чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, серебряным призёром чемпионата России в спринте (2017) и выиграла Универсиаду-2021 в индивидуальной гонке.