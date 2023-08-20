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Кристина Резцова прокомментировала переход Виролайнен в сборную Финляндии

Спортсменка проживает на территории европейского государства с 2016 года.
20 августа 2023 15:35
автор: Александр Поволоцкий

Серебряный призёр Олимпийских игр Кристина Резцова высказалась о переходе сестры Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

Ранее 34-летняя спортсменка представляла национальную команду России по биатлону.

«Конeчно, очень рада за Дашу, за то, что у нeё есть возможность выступaть на международных стартах. Она много пропустилa, поэтому, думаю, ей будет нe так просто вернуться на топовый уровень в этом сeзоне. Но в любом случаe буду её поддерживaть и болеть за неё», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Международный союз биатлонистов разрешил Виролайнен выступать за Финляндию с предстоящего сезона.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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